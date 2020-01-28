Yarıyıl kelimesi ne demek, nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre; yarıyıl mı doğru yarı yıl mı? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

YARIYIL SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, yarıyıl şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "yarı yıl" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "yarıyıl"dır.

YARIYIL NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre öz Türkçe bir sözcük olan yarıyıl, "Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, dönem, sömestir." anlamlarında kullanılmaktadır.