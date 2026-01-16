Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak - Haberler

        Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak

        Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak.

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.

        Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.

        REKLAM

        Bununla birlikte, MEB tarafından okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla geçen sene hayata geçirilen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" uygulamasına bu yıl da devam edildi.

        Hafta boyunca yapılan "Aile ve Oyun" temalı etkinlikler kapsamında "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.

        "Türkiye Selamlaşıyor" sloganıyla başlatılan etkinlikle de öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.

        Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklendi, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.

        EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

        İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.

        2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adliye önündeki cinayetin davasında savcıdan, sanık avukat hakkında kırmızı bülten talebi

        KAYSERİ'de, oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurup öldüren Mehmet Aslan (71) ile azmettirici olduğu iddia edilen avukat oğlu Özgür Aslan (39) hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yerel mahkemede davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşma savcısı, tutuklamaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık avukat Özgür Aslan'ın yurt dışına giriş çıkış kayıtlarının araştırılmasını, çıkışı varsa hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!