Yarıyıl tatili ne zaman? 2024 2025 MEB ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?

15 tatil toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Uzun yaz tatili boyunca öğrenciler, tatil planlarını yaparken bir yandan da yeni eğitim yılına hazırlanmak için fırsat bulacak.