Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yarıyıl tatili ne zaman? 2024 2025 MEB ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?

        Yarıyıl tatili ne zaman? 2024 2025 MEB ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?

        MEB 2024 2025 takvimine göre yarıyıl tatili belli oldu. Binlerce öğrenci, veli ve öğretmen ise yarıyıl tatil tarihini araştırmaya yoğunlaştı. Okullarda yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, 2024 2025 MEB ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlacak? Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre tatil tarihlerini sorguluyor. İlk ara tatil ardından gözler yarıyıl tatili (15 tatil) döneminde. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman?

        2

        15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Okulların kapanmasının ardından, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.

        3

        15 tatil toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.

        NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

        2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Uzun yaz tatili boyunca öğrenciler, tatil planlarını yaparken bir yandan da yeni eğitim yılına hazırlanmak için fırsat bulacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu