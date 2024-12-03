Yarıyıl tatili ne zaman? 2024 2025 MEB ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?
MEB 2024 2025 takvimine göre yarıyıl tatili belli oldu. Binlerce öğrenci, veli ve öğretmen ise yarıyıl tatil tarihini araştırmaya yoğunlaştı. Okullarda yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, 2024 2025 MEB ara tatil tarihleri ne zaman, hangi tarihte?
Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlacak? Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre tatil tarihlerini sorguluyor. İlk ara tatil ardından gözler yarıyıl tatili (15 tatil) döneminde. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman?
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Okulların kapanmasının ardından, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.
15 tatil toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Uzun yaz tatili boyunca öğrenciler, tatil planlarını yaparken bir yandan da yeni eğitim yılına hazırlanmak için fırsat bulacak.