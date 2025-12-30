Yarıyıl tatili tarihi: Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili takvimine odaklandı. Sömestr tatilinin başlayacağı tarih kadar, ikinci dönem ara tatilinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatillerle ilgili yaptığı "uyum süreci" vurgusu, eğitim takviminde olası bir değişiklik ihtimalini gündeme taşırken, gözler MEB'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi. İşte detaylar...
Okullarda birinci dönemin sonuna doğru ilerlenirken, karnelerin alınacağı tarih ve yarıyıl tatilinin süresi araştırılmaya başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimiyle birlikte tatil tarihleri büyük ölçüde netleşirken, ikinci ara tatilin kaldırılabileceğine yönelik iddialar da gündemdeki yerini koruyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları sonrası, öğrenciler ve veliler tatil planlarına dair detayları yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA
Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.
Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor." diye konuştu.
Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.