Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yarıyıl tatili tarihi: Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 15 tatil ne zaman başlayacak?

        Yarıyıl tatili tarihi: Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili takvimine odaklandı. Sömestr tatilinin başlayacağı tarih kadar, ikinci dönem ara tatilinin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatillerle ilgili yaptığı "uyum süreci" vurgusu, eğitim takviminde olası bir değişiklik ihtimalini gündeme taşırken, gözler MEB'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 20:54 Güncelleme: 30.12.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Okullarda birinci dönemin sonuna doğru ilerlenirken, karnelerin alınacağı tarih ve yarıyıl tatilinin süresi araştırılmaya başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimiyle birlikte tatil tarihleri büyük ölçüde netleşirken, ikinci ara tatilin kaldırılabileceğine yönelik iddialar da gündemdeki yerini koruyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları sonrası, öğrenciler ve veliler tatil planlarına dair detayları yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...

        2

        BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

        Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor." diye konuştu.

        Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.

        3

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullar 26 Haziran 2025 tarihinde kapanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Cenazesini kadınlar taşıdı
        Cenazesini kadınlar taşıdı
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti