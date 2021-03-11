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Yaş meyve sebze ihracatı şubat ayında yüzde 23 arttı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin şubat ayı yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 250 milyon dolara çıktığını bildirdi. Sin, “Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye’de koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz, 107 milyon dolar değer ile şubat ayı sektör ihracatının yüzde 43’üne imza attı” dedi.

Yaş meyve sebze ihracatı şubat ayında yüzde 23 arttı
AA

Nejdat Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve sebzede kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin 2021 yılında da devam ettiğini bildiren Sin, "Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış sağlayarak 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz ise 107 milyon dolarla şubat ayı sektör ihracatının yüzde 43'üne imza attı." ifadelerini kullandı.

Sin, şubat ayında yurt dışına 402 bin 390 ton ürün sattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Şubat ayında 402 bin 390 ton ürüne ihracat pazarlarında değer kazandırdık. Bu ayda domates, mandarin, limon, nar, biber ve elma, sektör ihracatımızın yüzde 74'ünü oluşturdu. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 23 artış ve 41,6 milyon dolarla domates birinci, yüzde 14 artış ve 39,4 milyon dolarla mandarin ikinci, yüzde 7 artış ve 31,5 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke yüzde 26 artış ve 79,3 milyon dolarla Rusya oldu. Yüzde 63 artış yakaladığımız Irak 24,9 milyon dolar değerle ikinci sırada, yüzde 10 artış sağladığımız Romanya 20,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."

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