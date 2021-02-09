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Yaş meyve ve sebze ihracatı ocak ayında 279 milyon dolara ulaştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin ocak ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 279 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Yaş meyve ve sebze ihracatı ocak ayında 279 milyon dolara ulaştı
AA

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada geçen yıl 2,73 milyar dolarlık dış satım yapan sektörün, 2021'e de ihracat artışıyla başladı belirtildi

Sektörün ocak ayında 475 bin 714 ton yaş meyve ve sebzeyi, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9 artışla 279 milyon dolara ihraç ettiğini kaydeden Sin, "Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında 71,8 milyon dolarla mandarin geldi. 35,6 milyon dolarla domates ikinci, 31,4 milyon dolarla limon üçüncü, 29,4 milyon dolarla nar dördüncü sırada yer aldı. Bu dört ürün 168,3 milyon dolarla sektör ihracatımızın yüzde 61'ini oluşturdu." ifadesini kullandı.

Sin, en çok dış satım artışının soğan, üzüm ve patateste olduğunu belirterek, "2021 yılının ilk ayında ihracat hacminde en fazla artış yakaladığımız ürünlerde soğan yüzde 469 artış ve 1,8 milyon dolarla birinci, üzüm yüzde 328 artış ve 2,9 milyon dolarla ikinci, patates yüzde 292 artış ve 3,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Karnabahar, kestane, elma ve biber artış yakaladığımız diğer ürünler olarak listelendi." bilgisini verdi.

DIŞ SATIMDA RUSYA İLK SIRADA

İhracatı, ülkeler bazında da değerlendiren Sin, şunları kaydetti:

"Rusya'ya 134 bin 473 ton ürün ihraç ederek 80,4 milyon dolarlık değere ulaştık. İkinci sırada 72 bin 981 ton miktar ve 26,4 milyon dolarla Irak, üçüncü sırada da 27 bin 258 ton miktar ve 22,6 milyon dolarla Romanya yer aldı. Ocak ayında en fazla ihracat artışını Suriye’de yakaladık ve yüzde 695 artışla 6,5 milyon dolara ulaştık. Yüzde 96 artış ve 2,4 milyon dolarla Avusturya ikinci, yüzde 93 artış ve 26,4 milyon dolarla Irak üçüncü oldu"

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