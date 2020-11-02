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Yılın 9 ayında 133 ülkeye yapılan ihracat karşılığında 1 milyar 690 milyon 750 bin dolar döviz girdiği sağlayan yaş meyve ve sebze sektörünün temsilcileri, pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen giderek arttığını vurguladı.

Bu yıl ocak-eylül öneminde yaş meyve ihracatından 835 milyon 539 bin dolar, yaş sebzeden 469 milyon 166 bin dolar, narenciyeden 373 milyon 863 bin dolar ve çaydan 12 milyon 182 bin dolar gelir elde edildiğini aktaran Sin, tüm grupların ekonomiye büyük katkı sağladığını kaydetti.

Sin, ihracattaki gelişmelerin sektör temsillerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu dönemde ihracat yapılan ülke sayısının 133 olması iyi bir rakam. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını çoğaltmak. Hiçbir zaman tek bir pazara mahkum olmadık. Her zaman alternatif pazar arayışındayız. 133 ülkeyle yetinmeyeceğiz. Daha fazla ülkeye ulaşma azmindeyiz." diye konuştu.

"DÜNYADA ÜRÜN GÖNDEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR ÜLKE YOK"

Türkiye'nin son yıllarda meyve ve sebze üretim alanlarının genişlediğine dikkati çeken Sin, şunları kaydetti:

"Türkiye yaş meyve sebzede çok iyi bir yere geldi, dünyanın her ülkesinde yetişen tüm ürünlerle yarışabilecek durumda. İhracatçılarımızın daha fazla desteklenmesini istiyoruz. Dünyada ürün gönderemeyeceğimiz hiçbir ülke yok. Tüm ülkelerle görüşmelerimizi sürüyor. İhracat için yeni görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız ülkeler var. Bunlarla birlikte daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."

"HEDEFİMİZ HİÇ TATMAYAN ÜLKELERE ÜRÜNLERİMİZİ BULUŞTURMAK"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da son yıllarda Türk narenciyesinin dünya pazarında büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Narenciye ihracatında olumlu gelişmelere yaşandığına işaret eden Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Türk narenciyesi damat tadı ve hijyenik şartlardaki üretimiyle ne kadar iddialı bir ürün olduğunu gösterdi. Bu gelişme ihracattaki rakamlara olumlu yansıdı. Artık hedefimiz Türk narenciyesini hiç tatmayan ülkelerle ürünlerimizi buluşturmak. Özellikle Uzak Doğu pazarında önemli bir ülke haline gelmeyi amaçlıyoruz."

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE RUSYA

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 354 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve ve sebze ihracatı, bu sene aynı dönemde geçen yıla oranla miktarda yaklaşık yüzde 10, değerde yaklaşık yüzde 25 artışla 1 milyar 690 milyon 750 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin 133 ülkeye ihracat yaptığı dönemde, dış satımın yüzde 48'i Bağımsız Devletler Topluluğu'na, yüzde 31'i Avrupa Birliği'ne, yüzde 12'si de Orta Doğu'ya gerçekleşmiş, en fazla dış satım yapılan ülke ise 543 milyon dolarla Rusya oldu.

İhracatta yüzde 32 artış sağlanan Rusya'yı, yüzde 14 artış karşılığında 205 milyon dolarla Almanya, yüzde 42 artış ve 120 milyon dolarla Romanya takip etti.

Söz konusu dönemde yüzde 151 artışla 15 milyon dolarlık ihracat yapılan İtalya, en fazla artışın yakalandığı ülke olarak kayıtlara geçmiş, İtalya'yı yüzde 116'yla Polonya, yüzde 70'le Gürcistan izledi.