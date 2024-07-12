Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı | Son dakika haberleri

        Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı

        İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tutuklandı. Bulut Altuğu'un menajeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altuğ ifadesinde, "Yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, "Gaga Bulut" olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

        2

        Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis, Altuğ'u gözaltına aldı. Aynı gün Altuğ'un menajeri Harun Y. de gözaltına alındı.

        3

        "YAPTIĞIM ŞEYİN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliye sevk edildi.

        Altuğ, ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

        4

        Öte yandan 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

        5

        NE OLMUŞTU?

        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni B.A. (27)11 Temmuz'da yakalanmıştı.

        "Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan B.A'nın suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışma başlatılmıştı.

        Soruşturma çerçevesinde B.A'nın menajeri H.Y. de gözaltına alınmıştı.

        6
        7
        8
        #Gaga Bulut
        #İzmir
        #bahis
        #Bulut Altuğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!