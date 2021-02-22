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Yasak Elma 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 99. son bölüm

Yasak Elma 99. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Son bölümde, Ender ve Şahika zafer elde ediyor. Yasak Elma 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 99. son bölüm özeti...

Yasak Elma 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 99. son bölüm

Yasak Elma dizisinin 99. son bölümünde; Hasan Ali, Şahika’yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını üstünden atmaya çalışırken, bu evliliğin bitmesi için elinden geleni yapar. Ne var ki Şahika verdiği sözü tutmayacaktır. Cansu, Çağatay ve Yıldız’ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir. Yasak Elma 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 99. son bölüm

YASAK ELMA 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali’yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika’nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali’nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir.

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