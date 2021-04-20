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Yasak Elma 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 107. son bölüm

Yasak Elma 107. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yasak Elma 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 107. son bölüm özeti...

Yasak Elma 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 107. son bölüm

Yasak Elma dizisinin 107. son bölümünde; Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst eder. Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır. Yasak Elma 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 107. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika’nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika’nın Ender’den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

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