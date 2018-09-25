Yasak Elma 16. yeni bölüm fragmanı bu akşam ekranlara gelen bölümün ardından yayınlandı. Yasak Elma'da Ender'in kapısına gelen Yıldız'ın eski eşi tüm planların akışını değiştirecek. Ender Halit ile Yıldız'ı ayırma planına daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Alihan ile Zeynep'in arasındaki ilişki ise geri dönüşü olamayacak şekilde bozuldu. Artık Zeynep, Alihan'a karşı büyük bir hayal kırıklığı ve nefret besliyor. İşte Yasak Elma 15. son bölüm özeri ve 16. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 15. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de Alihan buna izin vermez. Zeynep’le konuşacak ve ondan bir şans daha isteyecektir. Bunu her zamanki gibi kendine özgü tarzıyla yaparak yine Zeynep’i şaşırtmayı başarır. Halit ve Yıldız’ın arası tam düzelmişken, Yıldız yeni bir skandala karışır ve evde yine gerginlik olur.

Ender, Yıldız ve Halit’i ayıramayacağına inanmaya başlayıp ümitsizliğe kapılmışken, evine gelen beklenmeyen misafirle bütün fikri değişir. Şans bu kez Ender’den yanadır.

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