YASAK ELMA 163. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Yıldız, Julia’nın kolay lokma olmadığını anlamışlardır. Handan gördükleri karşında allak bullak olur ve Doğan’la konuşmaya karar verir. Selim Kumru’nun yalanlarından şüphelenmeye başlar, Kumru iyice köşeye sıkışır tatsız bir tesadüf her şeyi değiştirecektir.