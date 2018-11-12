Yasak Elma dizisinin 22. yeni bölüm fragmanı seyirciler tarafından merak ediliyor. Yasak Elma dizisi bu akşam 22. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına gelecek. MED Yapım'ın yaptığı Yasak Elma dizisinin başrollerinde Talat Bulut ve Şevval Sam rol alıyor. İşte, Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YASAK ELMA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler. Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur.

Senaryosunu Melis Civelek - Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Yasak Elma dizisi 22. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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