Yasak Elma dizisi bu akşam 24. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yasak Elma 23. son bölümünde; Yıldız Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalıştı. Peki, Zeynep Alihan'a kavuşacak mı? İşte, Yasak Elma 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YASAK ELMA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır.

Yasak Elma 24. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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