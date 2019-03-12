Yasak Elma 36. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Yasak Elma'da Dündar’ın ailesi Zeynep’le tanışmaya geldi. Alihan, Zeynep’le bir arada olamayacaklarına emin olup, önemli bir karar verdi. Bölümün sonunda ise Ender, Yıldız ile Kemal'i otele basma planı yaptı ve Zehra ile Halit'i otele çağırdı. Ancak Yıldız'ın Kemal için planı bambaşka. Kemal'in odasına başka bir kadını getiren Yıldız, Kemal ile Zehra'nın evliliğini bitirecek hamleyi yaptı. Ancak Ender, Yıldız'ın otelde olduğunu Halit'e güvenlik kamerası kayıtları ile kanıtladı. Yasak Elma 36. son bölüm özeti ve 37. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

YASAK ELMA 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 36. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asuman, Mustafa’yı kızlarından uzak tutmak için elinden geleni yapacaktır. Dündar’ın ailesi Zeynep’le tanışmaya gelir. Alihan, Zeynep’le bir arada olamayacaklarına emin olup, önemli bir karar verir. Yıldız, Kemal’den oldukça rahatsız olmaya başlar ve bir şey yapmazsa evliliğinin tehlikeye gireceğini anlar.