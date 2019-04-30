Yasak Elma'nın 44. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen 43. son bölümünün ardından araştırılıyor. Yasak Elma'da Zeynep, farkında olmadan Alihan'ın eski sevgilisine işe aldı ve bu gerçeği öğrendiğinde şok yaşadı. Erim'in vurulması Yıldız'ın yalnızlaşmasına neden oldu. Ender de Erim'in vurulmasından Yıldız'ı suçlayınca Halit, evliliğini sorgulamak zorunda kaldı. Ve Halit Yıldız'dan boşanmaya karar verdi. Yıldız'ın yeni hamlesi ne olacak? Yasak Elma 43. son bölüm özeti ve 44. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

YASAK ELMA 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA 43. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erim’in vurulması herkesi çok etkilerken, herkes teker teker Yıldız’a sırtını döner. Ender olanlardan dolayı Yıldız ve annesini suçlar.

Halit ilk kez evliliğini sorgulayacak bir duruma gelir. Halit’in kafasının karışık olması Ender’i de bir karar aşamasına götürecektir.