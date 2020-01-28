Yasak Elma 66. son bölüm dün akşam ekranlardaydı. Yasak Elma'da Ender ile Kaya'nın yakınlaşması artık bir ilişkiye dönüştü. Halit için ise çanlar çalıyor. Nadir'in Leyla ile olan ilişkisini bildiğini söylemesi üzerine Halit köşeye sıkıştı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanında Halit'in Yıldız'a olan kötü tavırları dikkatleri çekiyor. Ender, Leyla - Halit ilişkisi için büyük bir ipucu yakalıyor ve Yıldız, Leyla'nın evine gittiğinde orada Halit'i görüyor. Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı ve 66. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELAM 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 66. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Halit ve Leyla’nın yaşadığı ilişkiyi gizli tutmak için elinden geleni yapıp, etrafındakileri yanlış yönlendirir.

Yıldız ve Ender, bu zokayı yutar ve Leyla konusunda rahatlarlar.

Halit, Nadir’in büyük bir sırrını öğrenir ve onu tehdit eder.

Nadir ise Halit’in tehdidine karşı hazırlıklıdır ve beklenmedik hamlesini yaparak Halit’i köşeye sıkıştırır.