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Yasak Elma 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 81. bölüm

Yasak Elma 81. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki Yasak Elma 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 81. bölüm özeti...

Yasak Elma 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 81. bölüm

Yasak Elma dizisinin 81. son bölümünde; Ender ve Yıldız’ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız’la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız’ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit’in bambaşka bir planının olduğudur.

YASAK ELMA 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.

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