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Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. bölüm

Yasak Elma 86. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüme yeni oyuncular damga vurdu. Dizinin son bölümünde büyük değişiklikler yaşanması ardından Yasak Elma 87. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 86. bölüm...

Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. bölüm

Yasak Elma dizisinin 86. son bölümünde; Halit Argun hayatını kaybeder. Halit'in ölümüne sebep olan Yıldız, Şahika ve Ender iş birliği yapmak zorunda kalır. Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, karakterinin ölmesi ile diziden ayrıldı. Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. bölümde neler oldu? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 86. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

Hasan Ali Ender ve Şahika'yı çağırarak bir kaynaşma yemeği düzenler. Ancak yöresel yemeklerden oluşan bu davet Ender'in rahatsız olmasına neden olur. Bakalım yeni ortaklar anlaşabilecek mi?

YASAK ELMA 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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