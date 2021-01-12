Yasak Elma dizisinin 93. son bölümünde; Şahika ve Ender işbirliği yaparak, herkesten intikam almaya karar verirler. Listenin birinci sırasındaki Hasan Ali’yi dize getirmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple, onlara yardım edecek birini bulurlar. Yıldız ise Çağatay’la mutlu olmaya çalışırken Ender ve Şahika’nın gazabından kurtulamaz. Yasak Elma 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 93 SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir. Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur.

Yıldız ve Çağatay’ın evlenmesi herkesin üstünde şok etkisi yaratırken, Ender ve Yıldız’a vurulacak derin darbe hiç beklemedikleri bir yerden gelecek ve hepsinin hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır.

YASAK ELMA 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.