Yasak Elma 29. yeni bölümü bu akşam neden yok? Yasak Elma bu akşam var mı? soruları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yasak Elma dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'de FOX TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte 7 Ocak FOX TV yayı akışı ve Yasak Elma yeni bölümüne dair detaylar...

YASAK ELMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Yasak Elma'nın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

YASAK ELMA 29. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanmayan 29. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Yasak Elma 29. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

YASAK ELMA 28. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter.

Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister.

FOX TV YAYIN AKIŞI - 7 OCAK PAZARTESİ

07.15 - İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.00 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 - Yasak Elma

16.30 - Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 - Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.00 - Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

00.45 - İlk Buluşma

02.00 - Zuhal Topal'la Sofrada

04.00 - Bana Sevmeyi Anlat

05.45 - İnadına Aşk

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