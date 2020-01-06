Yasak Elma 64. yeni bölümü bu akşam neden yok? Yasak Elma bu akşam var mı? Soruları izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yasak Elma dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20:00'da FOX TV ekranlarında oluyor ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 6 Ocak FOX TV yayın akışı ve Yasak Elma yeni bölümüyle ilgili detaylar...

YASAK ELME BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırıyor. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

YASAK ELMA 64. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yasak Elma bu akşam yayınlanmayan 64. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Yasak Elma 64. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgiler gelir gelmez ayrıntılar haberimizde olacaktır.

YASAK ELMA 63. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.