Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarında birçok yerli yapım dizi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 6 Ocak 2020 yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) ‘Yabancı Sinema’
22.30 Çukur (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Sefirin Kızı (Özel Bölüm)
00.15 Çember: Şehrin Günahları
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Star Trek Sonsuzluk 'Yabancı Sinema' (Tv’de İlk)
22.30 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı ‘Yabancı Sinema’ (Tv’de İlk)
01.15 Son Dura
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Bizim İçin Şampiyon ‘Yerli Sinema’ (TV’de İlk)
22.45 Maskeli Beşker Irak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Vuslat (Yerli Dizi)
00.15 Türk Sineması "Kalandar Soğuğu"
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