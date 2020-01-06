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Yayın akışı 6 Ocak 2020 Pazartesi - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 6 Ocak Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 6 Ocak Pazartesi günü yayın akışı...

Yayın akışı 6 ocak 2020 pazartesi

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarında birçok yerli yapım dizi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 6 Ocak 2020 yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) ‘Yabancı Sinema’
22.30 Çukur (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sefirin Kızı (Özel Bölüm)
00.15 Çember: Şehrin Günahları

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Star Trek Sonsuzluk 'Yabancı Sinema' (Tv’de İlk)
22.30 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı ‘Yabancı Sinema’ (Tv’de İlk)
01.15 Son Dura

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Bizim İçin Şampiyon ‘Yerli Sinema’ (TV’de İlk)
22.45 Maskeli Beşker Irak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Vuslat (Yerli Dizi)
00.15 Türk Sineması "Kalandar Soğuğu"

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