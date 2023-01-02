YASAK ELMA 160. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Doğan’la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender’den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim’le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.