"Beni ilgilendiren bir konu değil"

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü yaşanırken bir yandan da kadroya yeni isimler katılıyor. Büyük bir değişime giden Yasak Elma'ya hangi oyuncuların katılacağı merak ediliyor. İşte Yasak Elma dizisine katılacak yeni oyuncular...

YASAK ELMA DİZİSİNE HANGİ OYUNCULAR KATILACAK?

Yasak Elma dizisine 3 yeni oyuncuyu transfer etti. Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ile Berk Oktay’ın dahil olacağı dizide kuralların baştan yazılması bekleniyor. Gelecek birkaç bölüm içerisinde yer alması beklenen oyuncular şimdiden heyecan yaratıyorlar.