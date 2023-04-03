YASAK ELMA 170. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Doğan evlilik hazırlıklarına başlarlar, ancak bu seferde Yıldız’ın aklına takılan sorular vardır ve Doğan’ı denemeye karar verir. Handan, Julia’nın elinden kurtulurken ona şartlarını söyler. Kumru’nun hamileliğini ve bebeğin babasını açıklaması herkeste şok etkisi yaratır.