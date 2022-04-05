FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 4 Nisan tarihinde Yasak Elma dizininin 137. yeni bölümü yayınlandı. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı Yasak Elma son bölümü tek parça olarak FOX TV internet sitesinde paylaşıldı. İşte, Yasak Elma son bölüm izleme sayfası ve özeti…
YASAK ELMA 137. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çağatay, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yaparken, onun geri döneceğine emindir. Çağatay’ın Yıldız’la barışma çabası Ender’in kulağına gidince, farklı bir hamle yapmak ister. Yıldız, sonunda hayati bir karar verecektir.
YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE
Yasak Elma son bölüm izlemek için aşağıdaki linki arama motoruna yapıştırabilirsiniz.
https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolumler
YASAK ELMA OYUNCULARI
Şevval Sam – Ender Çelebi
Eda Ece – Yıldız Yıldırım
Berk Oktay – Çağatay Kuyucu
Biran Damla Yılmaz – Kumru Yıldırım
Murat Aygen – Doğan Yıldırım
Melisa Doğu – Asuman
Barış Aytaç – Caner Çelebi
Serkan Rutkay Ayıköz – Emir
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