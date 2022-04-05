FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 4 Nisan tarihinde Yasak Elma dizininin 137. yeni bölümü yayınlandı. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı Yasak Elma son bölümü tek parça olarak FOX TV internet sitesinde paylaşıldı. İşte, Yasak Elma son bölüm izleme sayfası ve özeti…

YASAK ELMA 137. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yaparken, onun geri döneceğine emindir. Çağatay’ın Yıldız’la barışma çabası Ender’in kulağına gidince, farklı bir hamle yapmak ister. Yıldız, sonunda hayati bir karar verecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Yasak Elma son bölüm izlemek için aşağıdaki linki arama motoruna yapıştırabilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolumler

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam – Ender Çelebi

Eda Ece – Yıldız Yıldırım

Berk Oktay – Çağatay Kuyucu

Biran Damla Yılmaz – Kumru Yıldırım

Murat Aygen – Doğan Yıldırım

Melisa Doğu – Asuman

Barış Aytaç – Caner Çelebi

Serkan Rutkay Ayıköz – Emir