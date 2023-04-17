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Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma adlı dizide Doğan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Murat Aygen, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu olan isimler arasında yer alıyor. 13 yıldır evli olan Murat Aygen'in eşi de en az kendisi kadar ünlüymüş...

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  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!

    2018 yılından beri FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın eşi Doğan karakterini canlandıran oyuncu Murat Aygen, meğer 2010 yılından beri evliymiş. Tanınan oyuncunun eşi de kendisi kadar ünlü bir isimmiş!
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!

    Mucize Doktor, Medcezir, Bodrum Masalı ve Kuzey Güney gibi projelerde boy gösteren ve bir süredir Yasak Elma dizisinde Doğan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Murat Aygen’in eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!

    Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitim alan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Aygen’in eşi de Medcezir dizisinde rol almış.
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!

    Murat Aygen’in 2010 yılında nikah masasına oturduğu eşi daha önce Bizim Evin Halleri, Öldür Beni, Kurt Kapanı, Kınalı Kar gibi yapımlarda boy göstermiş.
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!

    İşte Murat Aygen ve 2010 yılından beri evli olduğu eşi Nihan Aslı Elmas...
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!

    Sevilen çiftin "Nil" adını verdikleri bir kız evlatları bulunuyor.
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!
  • Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen meğer 13 yıldır evliymiş! Eşi de kendisi kadar ünlü!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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