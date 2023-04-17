2018 yılından beri FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın eşi Doğan karakterini canlandıran oyuncu Murat Aygen, meğer 2010 yılından beri evliymiş. Tanınan oyuncunun eşi de kendisi kadar ünlü bir isimmiş!