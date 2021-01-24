Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının bulaş hızını düşürmek amacıyla her hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları merak konusu oluyor. 1 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanmaya başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirlerinin yer aldığı genelgeye göre, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

HAFTA SONU MARKETLER, FIRINLAR, RESTORANLAR AÇIK MI?

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.