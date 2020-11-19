Son dakika sokağa çıkma yasağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

"Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir." denildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre;

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise

belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.