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HaberlerGündemYasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu
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Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu?

17 Mayıs itibariyle sona eren tam kapanma süreci yerini kademeli normalleşmeye bıraktı. 17 Mayıs-1 Haziran arasında geçerli olacak yeni genelge sonrası 1 Haziran'da normalleşme adımları atılıp atılmayacağı merak ediliyor. İşte 'Yasaklar ne zaman kalkacak?' Sorusunun cevabına dair detaylar...

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu

Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Tam kapanma süreci 17 Mayıs itibariyle başlamış yerine kademeli süreci başladı. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan konuşma sonrası gözler Haziran ayına çevrildi. İşte "Yasaklar ne zaman kalkacak?" sorusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından detaylar...

KORONAVİRÜS YASAKLARI KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar Kademeli Normalleşme tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre bu hafta kademeli normalleşme döneminin son hafta sonu yasağı uygulanacak. 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların devam edip etmeyeceği ise kabine toplantısının ardından belli olacak.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Kesin bir açıklama olmamakla beraber yeni kabine toplantısının önümüzdeki hafta 31 Mayıs veya 1 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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