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Yasal süre doldu, Folkart 'Basmane Çukuru'nu iade etti

Folkart, İzmir'de ‘Basmane Çukuru’ olarak anılan projeyi TMSF’nin ihale sözleşmesinde belirlediği 30 aylık yasal süre tamamlandığı için iade ettiğini duyurdu. İşe başlama süresinin açılan davalar nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirten şirket, dava proje lehine sonuçlansa da ihale süresi sona erdiği için, inşaata başlanamadığını belirtti. Folkart, TMSF’nin önümüzdeki süreçte arsayı yeniden ihaleye çıkarması durumunda talip olacağını duyurdu

Folkart Basmane Çukuru

Folkart , 2016 yılında ihalesini 80 milyon dolarlık teklifle kazandığı Basmane Çukuru olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi arsasını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iade ettiğini duyurdu. Şirket, TMSF’nin ihale sözleşmesinde belirlediği 30 aylık yasal süre tamamlandığı için projeyi iade ettiğini, yeni ihale açılması durumunda talep olacağını belirtti. 

Folkart konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Uzun süredir çok ciddi emek verdiğimiz, İzmir’in ortak aklı çerçevesinde çözümünü hedeflediğimiz ve yasaların bize tanıdığı sınırlar içinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve katkılarıyla sürdürdüğümüz Basmane projemizde, yeni bir süreç yaşadık.Geçtiğimiz yıllarda yapılan, bizden başka bir şirketin katılmadığı, 80 milyon dolar karşılığında kazandığımız şeffaf bir ihale sonucu, yasal bütün sorumluluklarını yerine getirip Basmane’deki arsayı TMSF’den devralmıştık. İmzalanan ihale sözleşmesinde, şirketimize tanınan 30 aylık işe başlama süresi tamamlandığı için, TMSF ile sözleşmemiz karşılıklı sona ermiştir.

Yani Basmane’deki arsayı, tamamen hukukun üstünlüğü ilkesine saygıyla, ihale şartnamesi sonrası imzalanan sözleşmeye sadık kalarak, TMSF’ye geri iade ettik. Sözleşme süremiz sona erdiği için, projemiz geriye iade edilmiştir. Özellikle bilinmesi gereken nokta şudur ki, bu ‘iade’, herhangi bir kurum ya da kişinin talebiyle değil, tamamen ihale sözleşme hükümleri sonucu gerçekleştirilmiştir.

Şirketimize sözleşme hükümlerinde tanımlanan işe başlama süresi, açılan davalar nedeniyle, bugüne dek bir türlü gerçekleştirilememiştir. Sonuçta dava, projemiz lehine sonuçlanmıştır. Ancak bu kapsamda ihale süresi sona erdiği için, inşaata başlanamamış, sadece üzerinde çok ciddi emek verilen mimari proje çalışması tamamlanabilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve İzmirlilerin istekleri doğrultusunda, dünya çapında ödüllü mimarlık ofisleri ve değerli mimarlar tarafından hazırlanan projenin detayları ise kamuoyu ile paylaşılamadan, ihale sözleşme süresi dolmuştur.

TMSF’nin önümüzdeki süreçte arsayı yeniden ihaleye çıkarması durumunda ise Folkart İzmir’e olan sevgisi ve şehre karşı duyduğu ciddi sorumluluk sonucu, yine bu işi yapabilmeye taliptir.

Bugüne dek, İzmir’de bu sorunun çözümü için, samimi ve olağanüstü bir gayret gösteren şirketimiz, bundan sonraki süreçte de TMSF’nin yeniden ihaleye çıkması durumunda, projenin hayata geçirilmesinde en güçlü aday olmaya devam edecektir.

Bu yeni durumun, İzmir için hayırlı olmasını diliyoruz.

Gelişmeleri, öncelikle ve ilk defa, yeni seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ile paylaştık. Sayın Soyer’e, duyarlılığı nedeniyle çok teşekkür ederiz. Tam 22 yıl önce sadece ‘kat karşılığı’ sözleşme ile ‘Güç Birliği ve EGS’ye verilen Basmane’deki arsanın esas sahibinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğuna, özellikle dikkat çekmek isteriz. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bugüne dek sürece verdiği katkı nedeniyle, içten teşekkürü borç biliriz.”

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