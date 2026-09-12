73 leylek, Cuma Ovası'ndan göç yolunda

Sinop'ta Cuma Ovası'ndaki yuvalarda bu yıl yumurtadan çıkan 73 leylek, göç yolculuğuna başladı.

Yöredeki leylek popülasyonunun yıllık olarak değerlendirilmesi amacıyla Sinop Üniversitesi tarafından 2022 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla hayata geçirilen Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi, beşinci yılında devam ediyor.

Sinop Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) destek verdiği proje kapsamında her yıl ovada yumurtalardan çıkan leylekler önce sağlık kontrolünden geçiriliyor.

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Daha sonra halkalanarak sayımları yapılan ve tekrar yuvalarına konulan leylekler, ovada kaldıkları süre boyunca bilim insanlarınca yakından takip ediliyor.

Ovada bu yıl yumurtadan çıkan 73 yavru leylek, belirli bir erişkinliğe geldikten ve uçma yetisini kazandıktan sonra göç yolculuğuna başladı.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, 5 yıldır uyguladıkları projenin yöre halkının da desteğiyle başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Projenin temel hedeflerinden birinin ovadaki yuvalarda dünyaya gelen leyleklerin güvenli ortamda büyümelerine zemin hazırlamak olduğunu vurgulayan Sönmez, "Projeye başladığımızda yavru leylek ölümleri yüzde 26'ydı. Bunu 5 yılda yüzde 12'ye kadar gerilettik. Tabii bunda özellikle Milli Parkların, Saraydüzü Cuma Ovası köylülerinin ve çiftçilerin desteği çok büyük" dedi.

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Sönmez, YEDAŞ'ın da leyleklere özel hazırladığı yapay platform yuvalarla sürece önemli katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu yapay yuvalar hem yavru leyleklerin ölüm oranını düşürdü hem leylek popülasyonunun daha sağlıklı olmasını sağladı" diye konuştu.

Sahada yaptıkları çalışmada 35 aktif yuva gözlemlediklerini anlatan Sönmez, şöyle devam etti:

"Cuma Ovası'ndaki 79 yumurtadan çıkan yavrulardan 73'ü uçmayı başardı. Bu, yüzde 92'lik oldukça iyi bir oran. Gelecekteki hedefimiz, çevresel değişimlerin leylek popülasyonu üzerindeki etkisini değerlendirmek olacak. Belki iklim değişikliği ile ilgili bir modelleme kurabiliriz."

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Sönmez, proje çerçevesinde ovada bugüne kadar toplam 324 yavru leyleğe halkalama yaptıklarını sözlerine ekledi.