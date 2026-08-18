Adana'nın 'Beyaz Uçurumları': Harbiş Falezleri

Adana'nın Karataş ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Harbiş Falezleri, bölgenin en ilgi çekici doğal oluşumları arasında yer alıyor.

Akdeniz kıyısındaki yaklaşık 40 metrelik uçurumlarıyla, İngiltere'deki Dover'ın Beyaz Uçurumları'n​​​​​​​a benzetilen falezler, fotoğraf meraklılarının yanı sıra yamaç paraşütçüleri tarafından da ziyaret ediliyor.

Tepe noktasında radar kulesi bulunan falezlere çıkan paraşütçüler, hazırlıkların ardından atlayışlarını gerçekleştiriyor.

Deniz manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülen sporcular, falezlerin yakınındaki kumsala iniş yapıyor.

"PİLOT ARKADAŞLAR İSTEDİKLERİ KADAR HAVADA KALABİLİYORLAR"

Yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, bölgenin özellikle gün batımında etkileyici manzara sunduğunu söyledi.

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Harbiş Falezleri'nden atlamanın heyecan dolu olduğunu belirten Boyacı, "Burası harika bir yer, keyifli uçuşlar yapabiliyorsun. Manzara pilot için inanılmaz. Bu tepelerde pilot arkadaşlar istedikleri kadar havada kalabiliyorlar. Yemyeşil doğayı, masmavi denizi izleyebiliyorsun ve üzerinden geçen bulutların seni ıslatmasını hissediyorsun. Bundan daha güzel bir duygu olamaz" dedi.

Boyacı, yamaç paraşütü tutkunlarını falezleri görmeye beklediklerini ifade ederek, "Burayı turizme kazandırdıktan sonra artık tek uçmayacağız. Buraya gelen ziyaretçi ve turistleri de uçurmak istiyoruz" diye konuştu.

"BURAYI UÇUŞ ROTAMA EKLEDİM"

Sporculardan Yusuf Coşkun, falezlerin üstünde uçmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Bölgenin adrenalin tutkunları için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Coşkun, "Adana'da eşsiz bir nokta, hem yapısı hem de manzarası mükemmel, aşırı keyifli. Uçsuz bucaksız bir deniz ve Harbiş Sahili de çok uzun, ufukta kayboluyor. Gün batımında uçmak çok keyifliydi. Burayı uçuş rotama ekledim, sık sık geleceğim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Erşik de Karataş'ın mavi denizi ve yeşil doğasıyla uçuş için mükemmel bir lokasyon olduğunu dile getirdi. Harbiş Falezleri'nin ziyaretçilerinden Tolga Serin ise manzarayı çok beğendiğini kaydetti.