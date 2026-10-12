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        Haberler Yaşam Adını Loki koydular! 2 bin 577 metre derinlikte öyle bir canlı keşfedildi ki...

        Adını Loki koydular! 2 bin 577 metre derinlikte öyle bir canlı keşfedildi ki...

        Arjantin açıklarındaki deniz altı kanyonunda yürütülen araştırmaların ardından bilim insanları, daha önce bilim dünyasında tanımlanmamış 57 deniz canlısı türünü belirledi. Çalışmada farklı deniz canlıları incelenirken okyanusların derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen biyolojik çeşitliliğe ilişkin yeni bulgular elde edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:28 Güncelleme:
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        2 bin 577 metre derinlikte öyle bir canlı keşfedildi ki...

        Okyanusun karanlık ve ulaşılması güç derinlikleri, bilim insanlarına yeni canlı türleri hakkında önemli ipuçları sunmaya devam ediyor. Arjantin açıklarında bulunan Mar del Plata deniz altı kanyonunda yapılan araştırmaların ardından bilim dünyası, dikkat çekici bir keşifle gündeme geldi. Uluslararası bir araştırma ekibi, daha önce bilimsel olarak tanımlanmamış 57 deniz canlısı türü belirledi. Üstelik araştırmacılar, bu canlıları sınıflandırırken bilim dünyasında daha önce tanımlanmamış beş yeni cins de tespit etti.

        DAHA ÖNCE TANIMLANMAMIŞ CANLILAR BULUNDU

        Schmidt Ocean Institute ve Ocean Census iş birliğiyle yürütülen çalışmada, Arjantin açıklarındaki Mar del Plata deniz altı kanyonundan alınan örnekler incelendi. Temmuz 2026'da Buenos Aires'te düzenlenen ve iki hafta süren bilimsel çalışmaya Latin Amerika ve Avrupa'dan 20 taksonomi uzmanı katıldı.

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        Araştırmacılar, örnekleri ayrıntılı biçimde inceleyerek türlerin bilimsel sınıflandırmasını yaptı. Çalışmanın sonuçlarına göre 57 yeni deniz canlısı türü belirlenirken beş yeni bilimsel cins de kayıtlara geçti. Bulgular, Güney Atlantik'in derin deniz ekosistemlerinde henüz yeterince tanınmayan canlı çeşitliliğine ışık tuttu.

        2 BİN 577 METRE DERİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN CANLI

        Keşifler arasında deniz hıyarları da yer aldı. Bunlardan biri, belirgin çıkıntıları nedeniyle İskandinav mitolojisindeki Loki karakterinden esinlenilerek adlandırıldı. Yaklaşık 2 bin 577 metre derinlikte görüntülenen bu canlı, araştırmanın dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

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        Deniz hıyarları, deniz tabanında yaşayan omurgasız canlılar arasında bulunuyor. Bazı türleri organik maddelerin parçalanmasına ve deniz tabanındaki besin döngüsüne katkı sağlıyor. Araştırmada ayrıca küçük kabuklular ve mercan gruplarına ait yeni türler de belirlendi.

        BİLİM İNSANLARI OKYANUSUN DERİNLİKLERİNİ ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

        Mar del Plata deniz altı kanyonu, 3 bin 500 metreyi aşan derinliğiyle dikkat çekiyor. Bölgedeki sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşması, farklı deniz canlılarının yaşamını destekleyen koşullar oluşturuyor.

        Araştırmacılar, 2025 yılında gerçekleştirilen deniz seferinde uzaktan kumandalı SuBastian aracıyla deniz tabanını görüntüledi ve biyolojik örnekler topladı. Daha sonra bu örnekler üzerinde yapılan incelemeler, yeni türlerin belirlenmesini sağladı.

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        Bilim insanlarına göre derin deniz ekosistemlerinin incelenmesi, yalnızca yeni canlıların tanımlanması açısından değil, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin işleyişinin anlaşılması bakımından da önem taşıyor. Arjantin açıklarında gerçekleştirilen çalışma, okyanusların derinliklerinde bilimsel olarak tanımlanmayı bekleyen canlılara ilişkin araştırmaların sürdüğünü gösteriyor.

        * Kaynak: Schmidt Ocean Institute'un 1 Ekim 2026 tarihli duyurusu.

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