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        Haberler Yaşam Ağrı Valisi Bozkurt'tan, Nuh'un Gemisi açıklaması

        Ağrı Valisi Bozkurt'tan, Nuh'un Gemisi açıklaması

        Ağrı Valisi Bozkurt, Nuh'un Gemisi'ne ilişkin alanda yürütülen çalışmalarda henüz bilimsel kesinliğe ulaşılmadığını belirterek, araştırma sonuçlarının laboratuvar analizlerinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Ağrı Valisi Bozkurt'tan, Nuh'un Gemisi açıklaması

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda yapılan çalışmada şimdilik bilimsel bir kesinliğin olmadığını belirterek, bu konuda resmi bilgilere itibar edilmesini istedi.

        Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı ve beraberindekilerle Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan Telçeker köyü yakınlarındaki alanı ziyaret eden Vali Bozkurt, burada incelemelerde bulundu.

        Vali Bozkurt, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bulundukları alanla ilgili Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında 5 ülkeden 20 kişilik bir araştırma ekibiyle 3 ay süren araştırma ve incelemelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

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        Araştırma ekibinin gerekli izinler ve bildirimler için kamu kurumlarına başvurduğunu ve çalışmanın 2 gün önce tamamlandığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Öncelikle Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonumuzdan mayıs ayı içerisinde izinler alındı. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzden de izin başvuruları ve yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden izin alındı. Bu araştırma, teknolojinin, arkeoloji ve jeoloji biliminin, jeofizik biliminin gelmiş olduğu araştırma ve gelişimde özellikle teknolojik anlamda yeni alet ve makinelerin bu alanda kullanılmasıyla Durupınar Formasyonu Jeolojik Araştırma Projesi adını verdiğimiz bir projede bir araya gelmiş olacak."

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        "BİLİMSEL VERİLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

        Bozkurt, alandan alınan toprak numuneleri ve yeraltı gözlem cihazlarından elde edilen bulguların kışın laboratuvar ortamında analiz edileceğini anlattı.

        Alanın son günlerde çok gündeme geldiğini ve bunun Ağrı'nın turizmine önemli katkılar sağladığını dile getiren Bozkurt, "Kıymetli hocamız Cenker Bey'den aldığım bilgi çerçevesinde yaklaşık 360'a yakın toprak numunesi alınmış durumda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin laboratuvarında bu numuneler incelenecek, araştırılacak. Sonuçları da genel anlamda bilim dünyasına katkı anlamında bilimsel veriler kamuoyuyla da paylaşılacak" diye konuştu.

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        Bozkurt, araştırma ekibinin başındaki Prof. Dr. Atila'dan aldığı bilgiler çerçevesinde alanla ilgili şimdilik bilimsel bir kesinliğin söz konusu olmadığına dikkati çekti.

        Araştırmayla ilgili herhangi bir bilimsel ilerleme olduğunda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayan Bozkurt, "Dijital platformlar, sosyal mecralar hızla yayılıyor. Günümüzün de dijital dünyasında çok rahat saniyelerle ulaşacağımız bilgiler söz konusu. Enformasyon toplumunda yaşıyoruz. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına özellikle bu alana merak duyanların, bu alanla ilgili araştırmacıların bilimsel verilerin açıklanacağı bilgilere, resmi bilgilere daha çok itibar etmelerini de burada ayrıca vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        #nuhun gemisi
        #Doğubayazıt
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