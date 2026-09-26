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        Haberler Yaşam Antalya Körfezi'nde tropik 'çizgili papaz balığı' görüntülendi

        Antalya Körfezi'nde tropik 'çizgili papaz balığı' görüntülendi

        Tropik, ılıman denizlerde yaşayan ve görünümü nedeniyle 'çizgili papaz balığı' adı verilen balık türü, Antalya Körfezi'nde görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Akdeniz'de 'çizgili papaz' şaşkınlığı

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kemer ilçesindeki bir otelin iskele çevresinde dalış yapan Hakan Erdön ve Hüseyin Soylu'nun kendisini arayarak, daha önce görmedikleri bir balık türünü fotoğrafladıklarını söylediğini anlattı.

        Balığın görüntülerini incelediklerinde Akdeniz'de yaşayan türlere benzetemediklerini belirten Gökoğlu, yaptıkları incelemenin ardından 50-60 gramlık balığın, tropik sularda yaşayan 'çizgili papaz balığı' olarak bilinen 'Abudefduf cf vaigiensis' ya da 'Abudefduf cf Saxatilis' cinsi olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

        Gökoğlu, balığın Antalya Körfezi'nde görülmesini bilimsel makaleyle dünyaya duyuracaklarını kaydetti.

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        Balığın Antalya Körfezi'nde görülmesinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Gökoğlu, "Balık çok benzerliği bulunan iki türden biri. Tam ayrımını yapmak için balığın örneğinin elimizde bulunması gerekiyor. Bilimsel dünyaya da bu şekilde bildireceğiz. Ekonomik değeri olmayan ama deniz akvaryumunu süsleyen bir balık. Dalış turizmi açısından dikkati çekebilecek bir balık" dedi.

        Antalya Körfezi'ne egzotik bir tür daha tespit ettiklerini anlatan Gökoğlu, "Sarımsı ve üzerinde siyah çizgileri olan, karın kısmı da gümüş renkli bir balık. Tek başına yaşayan bir balık. Sürekli hareket halinde" diye konuştu.

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        Akdeniz'in her geçen yıl tropikalleştiğini belirten Gökoğlu, "Akdeniz'de Kızıldeniz kökenli 74 balık tespit edildi. Balıkçılık sezonunun açılmasıyla Antalyalı balıkçılar sıklıkla Kızıldeniz göçmeni balıkları yakalamaya başladı. Bize her gün neredeyse bir görüntü ve bilgi geliyor. Balıkçılar son zamanlarda ekonomik değeri de olan wahoo balığı ve mandagöz balığı ile ekonomik değeri olmayan kelebek balığı yakaladı. Bu durum Akdeniz'deki tropik çeşitliliğin arttığını gösteriyor. Bu türler yerli balıklar üzerinde baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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        #antalya körfezi
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