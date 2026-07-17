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        Haberler Yaşam Bakan Ersoy: Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz

        Bakan Ersoy: Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve gelecek dönem vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ersoy, Türkiye'nin medeniyet birikimini ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:41 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy: Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası akademik çalışmaları ile gelecek dönem hedefleri ele alındı.

        Ersoy'a İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz eşlik etti.

        Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir araya geldik. Üniversitenin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve gelecek dönem vizyonuna ilişkin kapsamlı bilgiler aldık. Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan, akademik üretimi güçlendiren ve uluslararası iş birliklerini önceleyen çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Nazik ev sahipliği ve üniversitenin çalışmaları hakkında paylaştığı kıymetli bilgiler için Prof. Dr. Mehmet Görmez'e teşekkür ediyorum."

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        ERSOY: MEDENİYET BİRİKİMİMİZİ İLİMLE BULUŞTURAN ÇALIŞMALARI MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ

        Bakan Ersoy ile Görmez arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve uluslararası iş birliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Üniversitenin gelecek dönem vizyonu ile eğitim ve araştırma alanındaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların, uluslararası akademik iş birliklerin ve yükseköğretim alanındaki faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, eğitim ve bilim alanında yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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