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        Haberler Yaşam Bakan Ersoy paylaştı! Edirne’nin tarihi saat kulesi yeniden ziyarete açıldı

        Bakan Ersoy paylaştı! Edirne’nin tarihi saat kulesi yeniden ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi, çevresindeki arkeolojik alanla birlikte yeniden ziyaretçilere kazandırıldı. Roma Dönemi'nden Cumhuriyet'e uzanan kent tarihini anlatan sergi alanları, panoramik seyir terası ile engelli erişimine uygun düzenlemelerin yer aldığı kule, Edirne'nin kültürel mirasını çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak hizmet verecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu önemli mirasın arkeolojik alanıyla birlikte korunarak geleceğe taşındığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Tarihi saat kulesi yeniden ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, Roma Dönemi'nden günümüze ulaşan önemli mirasın korunduğunu belirterek, kuleyi çağdaş müzecilik anlayışıyla önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak Edirne'ye kazandırdıklarını ifade etti.

        Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Edirne’nin simge yapılarından Makedonya Eski Saat Kulesi’ni restorasyon, arkeolojik alan düzenlemeleri ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdık. Roma Dönemi’nden bugüne uzanan bu önemli mirası; sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınlarını da kapsayan arkeolojik alanıyla koruyarak geleceğe taşıdık. Ziyaretçi yürüyüş yolları, engelli erişimine yönelik rampa ve asansör sistemleriyle herkes için erişilebilir hale getirdiğimiz kulede, Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan Edirne’nin kent tarihi sergi alanlarında anlatılıyor; teras katında ise şehrimizin eşsiz panoraması ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizin çağdaş müzecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu titiz çalışma, Edirne’nin kültürel mirasını daha güçlü biçimde yaşatacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak şehrimize değer katacak."

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        ROMA DÖNEMİ'NDEN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİHİ MİRAS

        Edirne'nin simge yapılarından biri olan Makedonya Eski Saat Kulesi, Roma Dönemi'nde inşa edildi. Zaman içerisinde çeşitli müdahaleler ve onarımlar gören kule ile birlikte çevresinde sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınlarının yer aldığı önemli bir arkeolojik alan bulunuyor.

        RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI

        "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi (İkmal İşi)" kapsamında yürütülen çalışmalar, 26 Aralık 2023 tarihinde imzalanan sözleşme doğrultusunda Haziran 2026 itibarıyla tamamlandı.

        Çalışmalar kapsamında kule yapısının restorasyonu ile arkeolojik alanın kazı, konservasyon ve çevre düzenleme uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanırken ziyaretçi dolaşımını sağlayan yürüyüş yolları ile engelli erişimine yönelik rampa ve asansör sistemleri de hayata geçirildi.

        EDİRNE'NİN KENT TARİHİ KULEDE ANLATILIYOR

        Kule içerisinde oluşturulan sergi alanlarında Edirne'nin Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ilişkin kent tarihi anlatılıyor. Teras katında ise ziyaretçilere kentin panoramik görünümü sunuluyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca tamamlanan çalışmalar sonucunda Makedonya Eski Saat Kulesi, Edirne'nin kültürel mirasını çağdaş müzecilik anlayışıyla ziyaretçilere sunan önemli bir kültür ve ziyaret noktası haline getirildi.

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