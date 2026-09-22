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        Haberler Yaşam Gastronomiden seyahate 'Başyapıt' sohbeti

        Gastronomiden seyahate 'Başyapıt' sohbeti

        Şef Çiğdem Seferoğlu ve tarihçi/yazar Saffet Emre Tonguç, konuklarıyla buluştukları özel gecede "Bir şeyi başyapıta dönüştüren nedir?" sorusuna gastronomi, seyahat ve kültür dünyasından farklı perspektiflerle cevap aradı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Gastronomiden seyahate 'Başyapıt' sohbeti

        İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Şef Çiğdem Seferoğlu ve tarihçi/yazar Saffet Emre Tonguç’un ev sahipliğinde özel bir gecede buluştu. Seferoğlu’nun Hodan adlı restoranında Miele’nin işbirliğiyle, ‘Evim Her Gün Bir Başyapıt Gibi Hissettirir’ mottosuyla hayata geçirdiği deneyim alanında gerçekleşen buluşmada konuklar ‘başyapıt’ fikrini gastronomi, seyahat ve kültür dünyasından farklı perspektiflerle ele aldı. Saffet Emre Tonguç gecede İstanbul’un başyapıtlarını anlattı.

        Çiğdem Seferoğlu ve Saffet Emre Tonguç, kendi uzmanlık alanlarından hikâyelerle “Bir şeyi başyapıta dönüştüren nedir?” sorusuna farklı perspektiflerden yaklaştı. Seferoğlu, mutfaktaki ustalığın teknik beceriden ibaret olmadığını; malzemeyi tanımak, doğru tekniği seçmek, denemek ve her aşamaya özen göstermekle şekillendiğini kendi mutfağından örneklerle aktardı.

        Tonguç ise seyahatlerinden, sanat ve kültürel mirastan örneklerle zamana meydan okuyan eserlerin ardındaki hikâyeleri paylaşarak merakın, birikimin, ustalığın ve detaylara verilen önemin kalıcı değer yaratmadaki rolüne değindi.

        Miele Türkiye Kıdemli Marka ve İletişim Müdürü Büke Öztürk, buluşmayla gastronomiden kültüre iki farklı dünyanın aslında aynı değerlerde nasıl kesiştiğini göstermek istediklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çiğdem Seferoğlu
        #saffet emre tonguç
        #Hodan
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