Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bulutların üzerindeki dağın zirvesinde görsel şölen

        Bulutların üzerindeki dağın zirvesinde görsel şölen

        Artvin'de Saçinka Dağı'nın zirvesinde altta kalan bulutlar ve beraberindeki gün batımı manzarası, hızlı çekim (timelapse) tekniğiyle görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bulutların üzerindeki dağın zirvesinde görsel şölen

        Artvin'in merkeze bağlı Salkımlı köyü Salkımlı Yaylası'nın yakınındaki 2 bin 100 rakımlı Saçinka Dağı'nın zirvesinde, aşağıda kalan bulutlar ile gün batımı aynı anda görüntülendi.

        Denizi andıran bulutlar, gün batımı sırasında turuncu ve kızıl tonlara büründü; ortaya seyirlik manzara çıktı.

        Güneşin ufukta kaybolduğu dakikalar hızlı çekim tekniğiyle görüntülendi.

        Mor, turuncu ve kızıl tonların oluşturduğu renk cümbüşünün yanı sıra bulutların dağların üzerinde hareket ettiği anlar da kayda alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ARTVİN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Kayıplar mercek altında!
        Kayıplar mercek altında!
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?