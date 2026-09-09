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        Haberler Yaşam Dünyanın en kurak çölü Atacama'da çiçekler açtı

        Dünyanın en kurak çölü Atacama'da çiçekler açtı

        Dünyanın en kurak bölgelerinden Şili'deki Atacama Çölü, nadir görülen 'çiçekli çöl' dönemine girdi. Olağan dışı yağışların ardından uykudaki tohumların filizlenmesiyle ilk çiçekler açarken, uygun koşulların sürmesi halinde renkli görüntünün önümüzdeki haftalarda daha da yayılması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Dünyanın en kurak çölü 'çiçek' açtı

        Şili'nin Copiapo kenti yakınlarındaki Atacama Çölü'nde, 'çiçekli çöl' olarak adlandırılan doğa olayının ilk çiçekleri açtı.

        El Nino iklim olayına bağlanan olağan dışı yağışlar, yıllarca uykuda kalan tohumların çimlenmesi için gerekli nem koşullarını oluşturdu.

        Dünyanın en kurak çölü kabul edilen ve en düşük yağış miktarlarının kaydedildiği Atacama'da, bazı yıllarda görülen olağanüstü yağışlar sayesinde yerli bitki türleri filizlenerek geniş alanları renkli çiçeklerle kaplıyor.

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        Bu yıl yeni görünür hale gelen çiçeklenmenin, nem ve sıcaklık koşullarının elverişli seyretmesi durumunda önümüzdeki haftalarda yoğunlaşabileceği kaydedildi.

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        #Dünyanın en kurak çölü
        #atacama
        #çiçekli çöl
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