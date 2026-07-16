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        Haberler Yaşam Erzurum'daki Narman Peri Bacaları'nda yaz güzelliği yaşanıyor

        Erzurum'daki Narman Peri Bacaları'nda yaz güzelliği yaşanıyor

        Erzurum'un Narman ilçesinde yer alan ve ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları, kızıl vadileri ve eşsiz doğal oluşumlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 300 milyon yıllık jeolojik geçmişe sahip 12 kanyondan oluşan bölge, yaz aylarında alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle öne çıkan 12 kanyondan oluşan bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında yer alıyor.

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        Güneşli havayı değerlendiren çok sayıda ziyaretçi, oluşumunun yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen kızıl vadilerde gezinti yaptı.

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        Doğal oluşumlar arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler fotoğraf çektirdi, bazıları ise at sırtında bölgeyi gezme imkanı buldu.

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        Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, kızıl kaya oluşumları ve çevresindeki yeşil dokunun oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.

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        Yazın ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölge havadan görüntülendi.

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