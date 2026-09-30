Evin en kirli yeri bakın neresi çıktı: Tuvalet bile geride kaldı

NEDEN MUTFAK SÜNGERİ BU KADAR KİRLENİYOR?

Bunun temel nedeni süngerin yapısında gizli. Süngerler gözenekli bir yapıya sahip ve bulaşık yıkama sırasında yiyecek kalıntıları ile suyu içine çekiyor. Nemli ve besin kalıntılarının bulunduğu bu ortam, bakterilerin çoğalması için elverişli hale geliyor.

1998 yılında mutfak ve banyolardaki farklı yüzeyleri inceleyen bir araştırmada da mutfağın banyoya göre daha yoğun mikrobiyal kontaminasyona sahip olduğu belirlendi. Çalışmada tuvalet oturağı en düşük kontaminasyona sahip yüzey olurken, en yüksek bakteri yoğunlukları arasında bulaşık süngeri ve bulaşık bezi gibi nemli bölgeler yer aldı.