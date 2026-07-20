GEZİCİ ARKADAŞ (FLOATER FRIEND) NEDİR?

Floater friend, farklı sosyal çevreler ve gruplar arasında adeta bir uydu gibi rahatça hareket edebilen, herkesle iyi anlaşan ancak hiçbir grubun tam merkezinde yer almayan kişileri tanımlıyor. Bu kişiler okulda, iş yerinde ya da mahallede kolayca sosyalleşebiliyor, her masaya davet ediliyor ve çevrelerinde oldukça seviliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde derin bir aidiyet sorgulaması yatıyor.

Uzmanlara göre geniş bir sosyal çevreye sahip olmak ile floater friend olmak aynı şey değil. Geniş arkadaş ağı bulunan kişilerin çoğunlukla kendilerini ait hissettikleri bir "ana grubu" bulunurken, floater friend olarak tanımlanan kişiler ilişkilerinde genişlik kazansa da aynı derin bağı her zaman kuramayabiliyor.