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        Haberler Yaşam Konya'nın zirvesinde kış, eteklerinde sonbahar manzarası

        Konya'nın zirvesinde kış, eteklerinde sonbahar manzarası

        Konya'nın 3 bin 430 metreyle en yüksek dağı olan Aydos Dağı'nda zirveler karla kaplanırken, yamaçlarda sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonları hâkimiyetini sürdürüyor. İki mevsimi aynı karede buluşturan manzara, görsel şölen sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Konya'nın en yüksek zirvesine sahip Aydos Dağı'nda mevsimlerin geçişi görsel bir şölen sunuyor.

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        Dağın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havayla birlikte zirveler beyaza bürünürken, eteklerinde ise sonbaharın renkleri hâkimiyetini sürdürüyor.

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        Beyaz örtüyle kaplanan zirveler ile sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen yamaçlar, doğada birbirinden farklı iki mevsimi aynı karede buluşturuyor.

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        3430 metre yüksekliğine sahip Aydos Dağı'nda ortaya çıkan bu eşsiz manzara, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına görsel güzellikler sunuyor.

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