BUZDOLABININ SICAKLIĞINI KONTROL EDİN

Buzdolabının soğuk olması tek başına yeterli değil; sıcaklığın da uygun seviyede tutulması gerekiyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), buzdolabı sıcaklığının 4 derece veya altında olmasını öneriyor. Bu sıcaklık, zararlı bakterilerin çoğalmasını yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

Buzdolabını aşırı doldurmak soğuk havanın dolaşımını zorlaştırabiliyor. Yiyecekleri raflara sıkıştırmadan yerleştirmek ve cihazın sıcaklığını düzenli olarak kontrol etmek bu nedenle önem taşıyor.