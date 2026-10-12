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        Haberler Yaşam Taptaze kalsın derken bozmayın! Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler

        Taptaze kalsın derken bozmayın! Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler

        Her gıdanın saklama koşulu aynı değil. Bazı yiyecekler buzdolabı dışında daha uygun koşullarda korunabilirken et, süt ürünleri ve pişmiş yemeklerin doğru sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekiyor. Yanlış saklama alışkanlıkları hem tazeliği hem de gıda güvenliğini etkileyebiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için buzdolabına yerleştirmek çoğu kişinin ilk tercihi oluyor. Ancak bazı ürünler soğuk ortamda lezzet ve doku kaybı yaşayabiliyor. Üstelik saklama koşullarına dikkat etmek yalnızca yiyeceklerin tazeliğini korumak için değil, gıda güvenliği açısından da önem taşıyor. Peki, hangi yiyecekleri buzdolabı dışında saklamak daha uygun?

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        BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKEN 5 YİYECEK

        1. PATATES

        Patatesi buzdolabında saklamak, nişastasının şekere dönüşmesini etkileyerek tadında ve dokusunda değişikliklere yol açabiliyor. Bu nedenle patateslerin serin, kuru, karanlık ve havalandırılan bir yerde saklanması öneriliyor.

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        2. KURU SOĞAN

        Kuru soğanı nemden uzak, hava alabilen bir ortamda muhafaza etmek daha uygun. Buzdolabı yerine serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alan tercih edilebilir. Ayrıca kuru soğanı patatesle yan yana saklamamak gerekiyor.

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        3. MUZ

        Özellikle henüz olgunlaşmamış muzlar buzdolabında normal şekilde olgunlaşamayabiliyor. Muzları olgunlaşana kadar oda sıcaklığında tutmak daha uygun. Olgunlaşmış muzlar ise daha uzun süre korunmaları gerektiğinde buzdolabında saklanabilir; kabukları kararsa da iç kısımları bir süre daha tüketilebilir durumda kalabilir.

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        4. TATLI PATATES

        Tatlı patatesin buzdolabı yerine serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanması öneriliyor. Uygun havalandırma, ürünün kalitesini korumaya yardımcı oluyor.

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        5. EKMEK

        Ekmek buzdolabında daha hızlı bayatlayabiliyor. Kısa sürede tüketilecek ekmeği uygun koşullarda oda sıcaklığında saklamak, daha uzun süre muhafaza etmek gerektiğinde ise dondurucuyu tercih etmek daha iyi bir seçenek olabilir.

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        DOMATESİ SAKLARKEN BU AYRINTIYA DİKKAT

        Domates oda sıcaklığında daha iyi lezzet ve doku koruyabilir. Ancak olgunlaşmış domates kısa sürede tüketilmeyecekse buzdolabında birkaç gün saklanabilir. Kesilmiş domates ise gıda güvenliği açısından buzdolabına konulmalıdır.

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        BUZDOLABININ SICAKLIĞINI KONTROL EDİN

        Buzdolabının soğuk olması tek başına yeterli değil; sıcaklığın da uygun seviyede tutulması gerekiyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), buzdolabı sıcaklığının 4 derece veya altında olmasını öneriyor. Bu sıcaklık, zararlı bakterilerin çoğalmasını yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

        Buzdolabını aşırı doldurmak soğuk havanın dolaşımını zorlaştırabiliyor. Yiyecekleri raflara sıkıştırmadan yerleştirmek ve cihazın sıcaklığını düzenli olarak kontrol etmek bu nedenle önem taşıyor.

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        PİŞMİŞ YEMEKLERİ DIŞARIDA UZUN SÜRE BEKLETMEYİN

        Artan yemekleri daha sonra tüketmek üzere saklarken yapılan hatalardan biri, onları oda sıcaklığında uzun süre bırakmak. FDA, buzdolabında saklanması gereken gıdaların ve artan yemeklerin en geç iki saat içinde soğutulmasını öneriyor. Ortam sıcaklığı 32 dereceyi aştığında bu süre bir saate düşüyor.

        Yemekleri küçük ve sığ kaplara bölmek, daha hızlı soğumalarına yardımcı olabilir. ABD Tarım Bakanlığına göre çoğu pişmiş yemek artığı buzdolabında 3-4 gün içinde tüketilmeli. Daha uzun süre saklanacaksa uygun şekilde dondurulması değerlendirilebilir.

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        KOKUSU NORMAL DİYE GÜVENLE TÜKETMEYİN

        Bir yiyeceğin kokusunun, renginin veya görünümünün değişmemiş olması, güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilen bazı zararlı mikroorganizmalar, yiyeceğin görünüşünde belirgin bir değişiklik oluşturmadan bulunabiliyor.

        Bu nedenle yiyeceklerin ne kadar süredir saklandığını takip etmek, uygun sıcaklıkta muhafaza etmek ve saklama talimatlarına uymak gerekiyor. Gıdanın uygun koşullarda saklanmadığı biliniyorsa yalnızca koklayarak kontrol etmek güvenli bir yöntem değil.

        *Kaynaklar: FDA – Gıdalar güvenli şekilde nasıl saklanır? · FDA – Buzdolabı sıcaklığı ve gıda güvenliği · ABD Tarım Bakanlığı – Artan yemeklerin saklanması

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