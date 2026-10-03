Gastroantep Kültür Yolu Festivali’nde kültür, sanat ve gastronomi şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne dördüncü kez ev sahipliği yapan Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı. Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki açılış programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“GAZİANTEP GEÇMİŞİNİ GELECEĞE TAŞIYAN BİR KÜLTÜR ŞEHRİ”

Açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin binlerce yıllık tarihi, İpek Yolu üzerindeki eşsiz konumu, güçlü kültürel mirası ve UNESCO tescilli gastronomisiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne 4’üncü kez ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur olduğunu belirtti.

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Gaziantep’in geçmişten aldığı büyük mirası bugün de yaşatan, kültürünü ve sanatını günlük hayatının bir parçası olarak geleceğe taşıyan özel bir şehir olduğunu ifade eden Çeber, festival boyunca ziyaretçilerin kentin yalnızca tarihini değil; ustasını, sanatını, mutfağını ve kadim şehir kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

Sedef kakmacılığından bakırcılığa, kutnu kumaşından Antep işine; beyrandan yuvalamaya, kebaptan Antep baklavasına kadar Gaziantep’in zengin kültürel ve gastronomik değerlerinin Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerle buluşturulacağını vurgulayan Çeber, “Gaziantep, yalnızca geçmişiyle övünen değil, geçmişini geleceğe taşıyan yaşayan bir kültür şehridir. Dokuz gün boyunca yüzlerce etkinlikle kültürü, sanatı ve gastronomiyi şehrimizin dört bir yanında hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

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“GAZİANTEP, KÜLTÜR YOLU ROTASININ EN GÜÇLÜ DURAKLARINDAN BİRİ”

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tarihi İpek Yolu üzerinde yükselen Gaziantep’in binlerce yıllık geçmişini canlı şehir kültürüyle harmanlayan önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Gaziantep bugün dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin coşkusuna ev sahipliği yapıyor. Kültürün, sanatın ve eşsiz gastronomi mirasımızın kalbi önümüzdeki 9 gün boyunca burada, Gaziantep’te atacak. Festivalimizin 2026 yılındaki 21’inci durağı olan Gaziantep; sahip olduğu tarihsel derinlik ve kültürel birikimle bu rotanın en güçlü taşıyıcı sütunlarından biridir.” dedi.

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Gaziantep’in yaşayan kültürel mirasına dikkat çeken Alpaslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne kayıtlı 25 farklı unsurun ve 126 tescilli miras taşıyıcısı ustanın kentte kültürel mirası yaşatmaya devam ettiğini ifade etti. Sedef kakmacılığından bakırcılığa, kutnu kumaşından Antep işine, yemenicilikten geleneksel sohbet toplantılarına uzanan zenginliğin Gaziantep’in kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Alpaslan, festival kapsamında dokuz gün boyunca 14 farklı mekanda 246 etkinlik ve 7 serginin ziyaretçilerle buluşacağını; tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler, workshoplar ve konserlerle şehrin farklı noktalarında geniş kapsamlı bir program gerçekleştirileceğini söyledi.

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“70’TEN FAZLA LEZZET NOKTASIYLA GAZİANTEP MUTFAĞINI MİSAFİRLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep mutfağının yalnızca bir yemek kültürü değil, kentin kimliğinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Gaziantep mutfağı sadece bir yemek kültürü veya lezzet durağı değildir. Üretim gelenekleriyle, tarladan sofraya uzanan emeğiyle, mevsimlik ürünleriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle bu kentin ruhudur, kimliğidir. Beyranından yuvalamasına, şiveydizinden küşlemesine ve dünyaca ünlü Antep baklavasına kadar bu mutfak, 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girerek rüştünü dünyaya ispat etmiştir.” dedi.

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Festival kapsamında gastronominin daha sistematik ve sürdürülebilir bir yapıyla ele alındığını ifade eden Alpaslan, “Şehrin köklü mutfak mirasını doğru yansıtan geleneksel esnaf lokantalarından fırınlara, tarihi kahvelerden baklavacılara kadar 70’ten fazla mekanı Türkiye Kültür Yolu Festivali Lezzet Noktası olarak belirledik. Gaziantep’in özgün gastronomi kültürünü bu noktalar aracılığıyla ziyaretçilerimizle buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Şef Doğa Çitçi ile MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Ömür Akkor, Ahmet Güzelyağdöken ve Umut Karakuş’un katılımıyla atölyeler, tadım etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Gastronomi, yalnızca bir tat deneyimi değil, yaşayan bir kültür mirası olarak anlatılacak.

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“GAZİANTEP, BİNLERCE YILLIK KÜLTÜRÜNÜ SOFRASINDA YAŞATAN EŞSİZ BİR ŞEHİR”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep, binlerce yıllık kültürünü sofrasında yaşatan, her lezzetinde bir hikaye anlatan eşsiz bir şehir. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu büyük mirası sanatla, kültürle ve gastronomiyle buluşturuyoruz. GastroAntep dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi aynı sofrada buluşturacak; Gaziantep’in bereketini, kültürünü ve misafirperverliğini hep birlikte paylaşacağız.” dedi.

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Zeugma Mozaik Müzesi’nde yer alan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras: Gaziantep”, “Minyatürvari Seramik” ve “Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam” sergilerini ziyaret etti.

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GAZİANTEP’TE KONSERLER DOKUZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo sahne alacak.

Festival süresince sergiler, tiyatro ve sahne gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, çocuk oyunları ve etkinlikleri ile gastronomi programları da kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak. Gaziantep Festival Park’ta kurulacak Çocuk Köyü ise festival boyunca çocuklara yönelik oyun, atölye ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 11 Ekim’e kadar kentin tarihi mekanlarından kültür ve sanat alanlarına, konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden 70’ten fazla Lezzet Noktası’na uzanan programıyla Gazianteplileri ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.