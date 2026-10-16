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        Haberler Yaşam Gökgöl Mağarası sağanak nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı

        Gökgöl Mağarası sağanak nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı

        Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle içinden geçen derenin yükseldiği Gökgöl Mağarası'nın ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı. Mağara, temizlik çalışmaları tamamlanana kadar geçici olarak ziyarete kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Su ve balçıkla kaplandı, ziyarete kapatıldı

        Zonguldak'ta etkili olan sağanak sonrası içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı.

        Galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası, kentte iki gündür etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.

        Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.

        Bunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.

        Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağara yeniden ziyarete açılacak.

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        #GÖKGÖL MAĞARASI
        #ZONGULDAK
        #Sağanak
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