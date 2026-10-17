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        Haberler Yaşam Hatay'da bir mahallede herkes ‘Öztoprak’ soyadını taşıyor

        Hatay'da bir mahallede herkes ‘Öztoprak’ soyadını taşıyor

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişi, iki dededen gelen aile bağları nedeniyle Öztoprak soyadını taşıyor. İsim benzerliklerinin zaman zaman fatura ödemelerinde bile karışıklığa yol açtığı mahallede vatandaşlar, birbirlerini ayırt etmek için baba adlarını ve ikinci isimlerini kullanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mahallede herkes Öztoprak! Faturalar bile karışıyor

        Reyhanlı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Karacanlık Mahallesi'nde, kamu görevlileri dışında mahalle sakinlerinin tamamı aynı soyadını taşıyor. Hasan ve Tahir isimli iki dededen gelen ailelerin yaşadığı mahallede, benzer isimler nedeniyle yaşanan karışıklıkların önüne geçmek için farklı yöntemlere başvuruluyor.

        Mahallede yaşanan isim karışıklıkları, çocuklara verilen isimlere de yansıyor. Aileler, aynı isim ve soyadını taşıyan kişilerin karıştırılmasını önlemek amacıyla çocuklarına iki isim veriyor. Ahmet Mustafa ve Mehmet Mustafa gibi isimlerin yanı sıra Efnan ve Arya gibi farklı isimler de tercih ediliyor.

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        Mahalle sakinleri, birbirlerini ayırt etmek amacıyla ikinci isimlerin yanı sıra baba adlarını da kullanıyor. Ahmet Halit oğlu, Yakup Halit oğlu ve Ali Ömer oğlu gibi ifadelerle kişilerin kimlikleri belirginleştiriliyor. Resmi işlemlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sayesinde karışıklıkların önüne geçilebiliyor.

        Karacan ağaçlarından adını aldığı belirtilen mahallede, 6 Şubat 2023'teki depremlerden önce yaklaşık 150 hane bulunuyordu. Depremlerin ardından bazı ailelerin Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç etmesiyle mahalle nüfusu azaldı.

        İKİNCİ BİR İSİM KULLANIYORLAR

        Karacanlık Mahallesi Muhtarı Ali Öztoprak, mahallede 1950'li yıllardan bu yana yaşadıklarını belirterek sakinlerin iki dededen gelen ailelerden oluştuğunu söyledi.

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        İsim benzerliklerinin zaman zaman sorunlara yol açtığını anlatan Öztoprak, çocuklara ikinci isim verilmesinin bu karışıklıkları azaltmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

        Öztoprak, deprem öncesinde mahallede yaklaşık 150 hanenin bulunduğunu, afetin ardından yaşanan göçlerle yerleşimin küçüldüğünü kaydetti.

        "BAZEN BAŞKASININ FATURASINI ÖDÜYORUM"

        Mahalle sakinlerinden Ahmet Öztoprak da aynı soyadını taşıyan kişilerin isim benzerlikleri nedeniyle günlük yaşamda çeşitli karışıklıklarla karşılaştığını dile getirdi.

        Mahallede yaklaşık 180-185 kişinin yaşadığını belirten Öztoprak, "Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Daha sonra faturaları karşılaştırıp kimin ne kadar ödeme yaptığını anlıyoruz" dedi.

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        Faturaları öderken zaman zaman kişilerin kimlik bilgilerini kontrol etmediklerini anlatan Öztoprak, bu nedenle başka bir aile ferdine ait faturanın ödenebildiğini, durumu sonradan e-Devlet üzerinden kontrol ederek fark ettiklerini söyledi.

        Mahallede kişileri ayırt etmek için baba adlarının ve farklı isimlendirmelerin kullanıldığını belirten Öztoprak, aynı soyadını taşıyan kişilerin başka mahallelerde de yaşadığını, bu nedenle bir kişinin sorulması durumunda isim benzerliğinin ayrıca açıklanması gerekebildiğini kaydetti.

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